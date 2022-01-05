أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، أن إجراء انتخابات وطنية شاملة نزيهة في ⁧‫ليبيا‬⁩ تعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسي والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وقالت ويليامز ،في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي أوردتها وكالة وال الليبية، " التقيت اليوم برئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، وعضو مجلس المفوضية، عبد الحكيم الشعاب، حيث ناقشنا سبل توحيد وتعزيز الجهود للحفاظ على سير العملية الانتخابية ".

وأكدت ويليامز ،خلال اللقاء، على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية.