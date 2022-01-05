شهد قصر ثقافة حسن فتحي بمدينة القرنة بالبر الغربي للأقصر، تنظيم أول حفل فني داخله بعد غياب دام لأكثر من 12 عامًا.

وقال عبد الراضي محمود، مدير قصر ثقافة حسن فتحي، إنه تم غلق القصر منذ شهر فبراير عام ٢٠٠٩، تزامنًا مع قرار رئيس الهيئة وقتها الدكتور أحمد مجاهد، بضرورة إخلائه من الموظفين حفاظًا على سلامتهم، وتأخرت أعمال ترميمه لسنوات طويلة.

وأضاف محمود أنه في عهد الرئيس السيسي، صدرت قرارات بإعادة ترميم القصر من جديد، و إعادته بشكل أفضل مع الحفاظ على قيمته التاريخية، كون المتنفس الوحيد لأهالي القرية، وأنه بدأ يعود من جديد لتنظيم الحفلات الفنية والأنشطة الأخرى.