ماكرون يثير الغضب بتشديد لهجته ضد غير الحاصلين على لقاحات كورونا

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يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردود فعل غاضبة بعد تشديد لهجته ضد غير الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا، حيث قال إنه يريد "مضايقة" هؤلاء الأشخاص والتضييق عليهم ليدفعهم في النهاية إلى التطعيم.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "أود حقا مضايقتهم، وسوف نواصل هذا حتى النهاية"، في إشارة إلى 9% من البالغين في فرنسا لم يتلقوا بعد جرعات لقاح ضد كورونا.

وأشار ماكرون إلى أن هدفه هو حث هؤلاء الأشخاص على الحصول على اللقاح من خلال جعل حياتهم أكثر صعوبة، بدلا من فرض التطعيم بشكل إجباري على الجمهور.

وقال ماكرون: "لن أضعكم في السجن، ولن أفرض عليكم التطعيم".

وأثارت تصريحات الرئيس انتقادات اليوم الأربعاء من جانب خصومه ووصف كثيرون اختياره للكلمات بأنه مبتذل.

ووصفت المرشحة الرئاسية من اليمين المتطرف مارين لوبان الرئيس ماكرون بأنه غير جدير بمنصبه، في حين وصف السياسي اليساري البارز جان لوك ميلينشون التصريحات بأنها "صادمة".

وكتب مرشح الخضر، يانيك جادوت، أن ماكرون لا يعبأ بالشعب. كما وصف الزعيم الاشتراكي أوليفييه فور التصريحات بأنها دون المستوى الرئاسي.

ويرغب ماكرون في فرض قيود جديدة صارمة على غير الحاصلين على التطعيم.

وسجلت الدولة رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا في يوم واحد، حيث سجلت 271 ألفا و686 حالة خلال 24 ساعة أمس الثلاثاء.