ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 58 ألفا و 97 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 35 مليونا و 18 ألفا و358 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وكانت الهند قد سجلت أمس الثلاثاء 37 ألفا و379 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 534 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 482 ألفا و551 حالة .

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون في الهند 2000 حالة، حيث سجلت عدة ولايات ، ومن بينها ماهاراشترا ، حالات إصابة جديدة بالمتحور خلال الـ24 ساعة الماضية. ووفقا لوزارة الصحة، تم رصد 2135 حالة إصابة بأوميكرون، من بينها 828 حالة شفاء.