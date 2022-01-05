أعلن مكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان، اليوم الأربعاء؛ بسبب احتجاجات عنيفة اندلعت في العديد من المدن الكبرى، وذلك حسبما نشرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وكان «توكاييف» قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في مدينة ألماتي والمقاطعة المحيطة بها، وكذلك في مقاطعة مانغستو الغربية، بعد اندلاع احتجاجات بسبب ارتفاع أسعار غاز البترول المسال.

ونُشر المرسوم الرئاسي على الموقع الإلكتروني لرئيس الجمهورية وجاء فيه: «نظرا للتهديدات الخطيرة ولحماية المواطنين وضمان السلامة العامة في البلاد واستعادة القانون والنظام وحماية حقوق وحريات المواطنين تم إعلان حالة الطوارئ داخل نور سلطان للفترة من 5 يناير إلى 19 من الشهر الجاري»، بحسب ما أورده موقع «سبوتينك» الروسي.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت السلطات حظر تجول، من الساعة 23:00 إلى 07:00. طوال مدة المرسوم، يشمل أيضا الدخول إلى المدينة والخروج منها، وسيتم مصادرة الأسلحة والذخيرة مؤقتا من الأفراد. وبحسب المرسوم، يحظر تنظيم وعقد التجمعات، والترفيه، والرياضة، والتظاهرات الجماهيرية الأخرى، وكذلك الإضرابات.

وأصدرت الحكومة الكازاخية على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد زيادة مضاعفة أسعار الغاز المسال، اليوم الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ في ألماتى، وينص المرسوم فرض قيود على الدخول والخروج من المدينة.