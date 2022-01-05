محافظ البحيرة: تشييد صرح صناعى على 119 فدان لاستغلال مخلفات قش الأرز

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صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظه قامت بالتنسيق مع وزارة البترول لتشييد صرح كبير مقام على 119 فدان بمركز إدكو لاستغلال مخلفات قش الأرز والقمح لتصنيع الأخشاب مما سيساهم فى محاربة السحابة السوداء، مشيرا إلى أنه يوجد مشروعات مماثلة بجنوب المحافظة لعمل غابات شجرية بوادى النطرون.



وأشار آمنة إلى جهود المحافظة لتطوير منظومة النظافة، حيث تم خلال العامين الماضيين دعم المنظومة بـ400 مليون جنيه وتزويدها بالمعدات اللازمة من مكابس ولوادر وعربات نقل وغيرها مما ساعد على نظافة المدينة، بجانب أعمال التشجير واستعادة الأرصفة والأسفلت وعمل ميادين جديدة وحدائق وأسفلت وبلدورات.

كما أعلن محافظ البحيرة أننا نستقدم هذا العام أسطول مكون من 15 سيارة سعة 50 طن لنقل المخلفات خارج حدود المدن لمصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.

وأكد المحافظ على نجاح تجربة إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم تلك التجربة بباقى المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يأتى من أولويات المحافظة لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها إلى نهايات الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، وجارى العمل على تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع وزارة البيئة والتنمية المحلية لمجابهة الظروف البيئية بالإضافة لمشروعات تبطين الترع الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.



وأشار آمنه إلى أن المحافظة تشهد مشروعات عملاقة بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنية، بالإضافة إلى 44 مليار جنيه إجمالى التكاليف الاستثمارية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى الآن.