 ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار - بوابة الشروق
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ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة بقصد الاتجار

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:17 م

ضبط 3 عناصر إجرامية بدمياط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تمكن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركز شرطة كفر سعد)، وبحوزتهم (2بندقية آلية، بندقية خرطوش، طلقات نارية، كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو، مبلغ مالى 3 هواتف محمولة، مركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم ومركبة "التوكتوك" لتسهيل تنقلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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