بريطانيا: إصابة أحد أهم معارضي جونسون مجددا بفيروس كورونا

أصيب كير ستارمر، السياسي المعارض لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بكورونا، ما دفع زعيم حزب العمال البريطاني للدخول في العزل الذاتي للمرة السادسة منذ بداية الجائحة.



وذكرت وكالة برلومبرج للأنباء أن ستارمر كان قد أصيب بكورونا سابقا في يوم الميزانية في أكتوبر، وأنه لم تظهر عليه أعراض، ومع ذلك، فقد تم اكتشاف الإصابة خلال عملية فحص روتينية.



ويعني هذا التطور الأخير أن نائبة زعيم حزب العمال البريطاني أنجيلا راينر ستواجه جونسون في مجلس العموم البريطاني، يوم الأربعاء المقبل، خلال الجلسة البرلمانية الأسبوعية لرئيس الوزراء المسماة "اسأل وأجب".