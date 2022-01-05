الخارجية الروسية: نراقب عن كثب الوضع في كازاخستان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن موسكو تراقب عن كثب التطورات في كازاخستان، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الجانب الروسي حتى الآن.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة تاس الروسية: "نحن نتابع عن كثب التطورات في كازاخستان. ولا توجد بيانات تتعلق بأي خسائر في الجانب الروسي".

يذكر أن كازاخستان شهد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز وقالت الشرطة في كازاخستان اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت أكثر من 200 شخص وأعلنت إصابة عشرات من أفرادها بجروح.

وأدت هذه المظاهرات بما فيها تلك التي تم تفريقها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، إلى إقالة الحكومة بقرار من الرئيس قاسم جومارت توكاييف، في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي. وأُعلنت حالة الطوارئ حتى 19 يناير في مناطق عدة بما في ذلك العاصمة الاقتصادية ألماته.