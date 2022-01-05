الأرصاد تحذّر من شبورة كثيفة خلال ساعات: تصل لحد الضباب

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الشبورة المائية التي تتكون في هذه الآونة تصل إلى الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يُقدمه الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، عبر شاشة "الشمس، مساء الثلاثاء، أنّ غدًا الأربعاء سيشهد تكوُّن شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب لا سيّما على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

وأكّدت أنّ الشبورة المائية على هذه المناطق قد تصل إلى حد الضباب، وذلك خلال ساعات الليل المتأخرة وتحديدًا بدءًا من الساعة الرابعة فجرًا، وتبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت غانم، أنّ حالة الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد لا يعني عدم تأثرها بظواهر جوية.

وأشارت إلى أنّ الظاهرة التي تسود في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية التي هي الشبورة المائية، لافتة إلى كثافة الشبورة يومي أمس الاثنين وأمس الأول الأحد نتيجة الرطوبة في حالة الجو.

وكان الطريق الدائري "بنها- شبرا الحر" قد شهد وقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بسبب الشبورة الكثيفة وانعدام الرؤية أمام السائقين مما أسفر عن إصابة 15 شخصًا، أثر وقوع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقّى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، يفيد بتلقي غرفة عمليات إدارة مرور القليوبية بلاغاً بوقوع حادثى تصادم على الطريق الدائري الجديد وطريق بنها- شبرا الحر بسبب الشبورة الكثيفة حيث وقع تصادم لأكثر من سيارة على تلك الطرق وادى إلى إصابة 15 شخصا.