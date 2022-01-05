وكيل الرياضة في القليوبية يحيل 9 عاملين بمراكز الشباب للتحقيق

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أمر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين المتغيبين بتسعة مراكز الشباب والرياضة للشؤون القانونية؛ للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية لمراكز الشباب، وتكليف محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة، بمتابعة بعض مراكز الشباب الواقعه في نطاق إدارتي بنها وطوخ.

وخلال المتابعه بمراكز شباب كفر مناقر والرملة وميت العطار والفاخورة وطحلة وساحل دجوي والسيفا وطنط الجزيرة المقر القديم، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وتتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد من تعقيم وتباعد.

وجاء بمركز شباب كفر طحلة ودجوي وكفر الرجالات مفتوحين، ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهم.

كما شملت المتابعة مركز شباب إكياد دجوى وجزيرة الأحرار وطنط الجزيرة المقر الجديد وبرشوم الكبرى وبرشوم الصغرى والصالحية، وتبين ان هذه المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة المراكز بالالتزام، بتطبيق قرار وزير الشباب والرياضه الخاص بمواعيد فتح وغلق المراكز والعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مرض كورونا المستجد.