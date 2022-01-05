الهند تسجل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون في ولاية راجاستان

أعلن مسؤول بوزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة بمتحور «أوميكرون» في ولاية راجاستان الغربية لرجل يبلغ من العمر 73 عامًا، مشيرًا إلى ارتفاع إصابات «أوميكرون» في البلد الآسيوي إلى 2135 حالة حتى الآن.

ونقلًا عن وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء، سجلت الهند 58 ألفا و97 إصابة و534 وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأعلنت البلاد عن تعافي 15 ألفًا و389 شخصًا خلال نفس المدة.

وفي أعقاب ارتفاع حالات كورونا في الهند، قال مسؤولون في مدينة دلهي إنه سيتم إغلاق جميع الخدمات - باستثناء المتاجر التي تبيع المواد الأساسية مثل البقالة - خلال عطلة نهاية الأسبوع. وألغيت القيود السابقة على وسائل النقل العام، حيث كان الإشغال المسموح به يقتصر على 50 في المائة من إجمالي المقاعد.