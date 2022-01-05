تايوان تسجل حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، لعامل نظافة، يعمل في مطار "تاويوان" الدولي في تايوان.

وتمثل حالة الإصابة الجديدة، الحالة الخامسة، التي تم تسجيلها هذا الأسبوع ولها صلة بالمطار.

وكانت الحالات السابقة لثلاثة عمال نظافة، يعملون في المطار، وسائق سيارة أجرة، مكلف بنقل الركاب من وإلى منشآت الحجر الصحي، حسب المركز.

وتابع المركز أنه تأكدت إصابة سائق السيارة الأجرة، بمتحور "أوميكرون" اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وبالإضافة إلى حالة الإصابة المحلية الجديدة، سجلت تايوان أيضا 25 حالة إصابة قادمة من الخارج، 21 منها، حالة إصابة لأشخاص حصلوا على تطعيم كامل ضد فيروس كورونا.