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•لكل من يتحذلق بالقول ماذا ينفع النشر عبر السوشال ميديا في القضايا التي تتعلق بحقوق النساء المعنفات؟• قال محامي سوري في برنامج المختار عند سؤاله عن تأخر الاجراءات بأن جهة مسؤولة (لن أسميها) أبلغته أنهم لم يكونوا يعرفوا بان القضية كانت تحولت لقضية رأي عام. #حق_آيات_الرفاعي
— 𝐘𝐚𝐳𝐚𝐧 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚❞ (@Yazen_syrian) January 4, 2022
•لكل من يتحذلق بالقول ماذا ينفع النشر عبر السوشال ميديا في القضايا التي تتعلق بحقوق النساء المعنفات؟• قال محامي سوري في برنامج المختار عند سؤاله عن تأخر الاجراءات بأن جهة مسؤولة (لن أسميها) أبلغته أنهم لم يكونوا يعرفوا بان القضية كانت تحولت لقضية رأي عام. #حق_آيات_الرفاعي
اقروا القصة و ساعدونا نوصل الصوت وناخد حق آيات #حق_آيات_الرفاعي pic.twitter.com/1xGhBVjHWe
— النسوية السورية (@SyFeminism) January 3, 2022
اقروا القصة و ساعدونا نوصل الصوت وناخد حق آيات #حق_آيات_الرفاعي pic.twitter.com/1xGhBVjHWe
ياترى كم مرة سمعنا بنعوة وكانت البنت فيها مقتولة واهلها متسترين على الموضوع على انه موتة عادية او انتحار. ياترى كم مرة الناس اللي حوليها عرفوا بالقصة وطنشوا والضحايا انسوا وقصصهن تبخرت. كم من النساء والبنات قُتِلوا من قِبل مجتمعنا وهالمجتمع نفسو مشي بجنازتن. #حق_آيات_الرفاعي https://t.co/IjqriR2oG3
— ا̍ٻۧــۃ🧉 (@itsjustmeaya) January 3, 2022
ياترى كم مرة سمعنا بنعوة وكانت البنت فيها مقتولة واهلها متسترين على الموضوع على انه موتة عادية او انتحار. ياترى كم مرة الناس اللي حوليها عرفوا بالقصة وطنشوا والضحايا انسوا وقصصهن تبخرت. كم من النساء والبنات قُتِلوا من قِبل مجتمعنا وهالمجتمع نفسو مشي بجنازتن. #حق_آيات_الرفاعي https://t.co/IjqriR2oG3