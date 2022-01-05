•لكل من يتحذلق بالقول ماذا ينفع النشر عبر السوشال ميديا في القضايا التي تتعلق بحقوق النساء المعنفات؟

• قال محامي سوري في برنامج المختار عند سؤاله عن تأخر الاجراءات بأن جهة مسؤولة (لن أسميها) أبلغته أنهم لم يكونوا يعرفوا بان القضية كانت تحولت لقضية رأي عام. #حق_آيات_الرفاعي — 𝐘𝐚𝐳𝐚𝐧 𝐌𝐮𝐡𝐚𝐧𝐧𝐚❞ (@Yazen_syrian) January 4, 2022

• البداية

• شهادة الجيران تثير القضية

اقروا القصة و ساعدونا نوصل الصوت وناخد حق آيات #حق_آيات_الرفاعي pic.twitter.com/1xGhBVjHWe — النسوية السورية (@SyFeminism) January 3, 2022

• روايات مختلفة

• مطالبات بمحاسبة مسؤولي المستشفى

ياترى كم مرة سمعنا بنعوة وكانت البنت فيها مقتولة واهلها متسترين على الموضوع على انه موتة عادية او انتحار.

ياترى كم مرة الناس اللي حوليها عرفوا بالقصة وطنشوا والضحايا انسوا وقصصهن تبخرت. كم من النساء والبنات قُتِلوا من قِبل مجتمعنا وهالمجتمع نفسو مشي بجنازتن. #حق_آيات_الرفاعي https://t.co/IjqriR2oG3 — ا̍ٻۧــۃ🧉 (@itsjustmeaya) January 3, 2022

أعادت هذه الحادثة "أزمة النساء المعنفات في المجتمع السوري" إلى الذاكرة، وسط مطالب بسن قوانين من شأنها حماية النساء من التعنيف، خاصة من ذويها والدائرة المقربة منها، كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المعنية، بإعادة تشريح جثة الشابة مجددا، والتحقيق مع زوجها وعائلته بعد محاولتهم إخفاء الواقعة.وفي السطور التالية نرصد قصة مقتل آيات الرفاعي وتداعيات القضية.بدأت الحادثة ليلة رأس السنة، بوصول الشابة "آيات الرفاعي"، إلى مستشفى المجتهد، وسط العاصمة دمشق، وعلى جسدها آثار كدمات توفت إثرها، حيث أعلن ذويها أنها "صدمت رأسها بجدار منزلها" حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات مع زوجها وعائلته.وصرح مصدر في المستشفى، ليلة رأس السنة، بوصول شابة متوفاة، كشفت التحقيقات الأولية عن "وفاتها قبل ساعتين من وصولها إلى المشفى"، وفقاً لصحيفة الوطن الرسمية.ونشر موقع النسوية السورية، أقوال جيران المجني عليها، مؤكدين وجود خلافات مع زوجها وعائلته، بعد زواجهما بفترة قصيرة، حيث كانوا "يعاملونها بطريقة غير آدمية"، ويقوم الزوج بضربها، حتى كانت ليلة رأس السنة ووقعت مشادة كلامية بين الزوجين، وبعدها بساعات انتشر خبر وفاة "آيات"، تاركة طفلها البالغ عمره عام و10 أيام.• القبض على الزوج وعائلتهأضاف المحامي العام الأول بدمشق التابع للنظام السوري، أديب مهايني، أن تقرير الطب الشرعي أثبت الاعتداء على الشابة آيات الرفاعي بالضرب حتى فارقت الحياة، وأشار إلى أنه "تم إلقاء القبض على الزوج وعائلته، والتحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية".https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4622542474465677&id=154452061274763&sfnsn=scwspwaوكانت شهادة أشخاص من محيط الشابة، هي ما أثارت القضية، وقالوا إنها تعرضت للضرب المبرح من زوجها وأسرته ليلة رأس السنة، على مسمع الجيران، مؤكدين وجود خلافات كبيرة بينهما منذ فترة.وذكرت مصادر مقربة من الشابة، أنه تم التحقيق مع زوج آيات، وهو عسكري في قوات الأسد، ثم الإفراج عنه بعد إفادة أدلى بها مع أفراد من عائلته، قال فيها إنه "غير مسؤول عن مقتلها" وأنها "هي من صدمت رأسها بالجدار، ثم تقيأت ودخلت في نوبة اختلاج"، حسب ما نشرته "آر تي" العربية.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة روايات حول مقتل الشابة آيات الرفاعي، البالغة من العمر 19 عاما، حيث تحدث البعض عن "تعنيفها من قبل زوجها"، بينما أفادت روايات أخرى بأنها "صدمت رأسها بالجدار".وطالب ناشطون، بمحاسبة المسؤولين في المستشفى؛ بسبب إخفائهم الجريمة في البداية، وحماية زوج الشابة وعائلته، خاصة أن "إسعاف آيات تم بعد الوفاة بساعتين"، رغم أن منزلها يبعد دقائق عن المستشفى، ما يستدعي الشك حول سبب التأخير.يذكر أن هشتاج "#حق_آيات_الرفاعي"، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بعد تداول معلومات عن توقيف الزوج وإطلاق سراحه بعد فترة قصيرة، يوم الأحد الماضي، دون سبب واضح، برغم تقرير الطب الشرعي الذي يشير بشكل واضح إلى "ارتكاب جريمة قتل"، حسبما ذكرت إذاعة "شام إف إم".