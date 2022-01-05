 هاشتاج حق آيات الرفاعي يتصدر السوشيال ميديا في سوريا.. هل زوجها حقا من قتلها؟ - بوابة الشروق
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هاشتاج حق آيات الرفاعي يتصدر السوشيال ميديا في سوريا.. هل زوجها حقا من قتلها؟

إلهام عبدالعزيز
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 1:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 1:24 م
على مدار الساعات الماضية، تصدر هشتاج "#حق_آيات_الرفاعي" وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا، وذلك بعد تداول أخبار عن تعرض تلك الشابة للضرب والقتل على يد زوجها، بعدما أكد تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن عدة ضربات على الرأس، حسبما ذكرت قناة "الحرة".

أعادت هذه الحادثة "أزمة النساء المعنفات في المجتمع السوري" إلى الذاكرة، وسط مطالب بسن قوانين من شأنها حماية النساء من التعنيف، خاصة من ذويها والدائرة المقربة منها، كما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المعنية، بإعادة تشريح جثة الشابة مجددا، والتحقيق مع زوجها وعائلته بعد محاولتهم إخفاء الواقعة.



وفي السطور التالية نرصد قصة مقتل آيات الرفاعي وتداعيات القضية.

• البداية

بدأت الحادثة ليلة رأس السنة، بوصول الشابة "آيات الرفاعي"، إلى مستشفى المجتهد، وسط العاصمة دمشق، وعلى جسدها آثار كدمات توفت إثرها، حيث أعلن ذويها أنها "صدمت رأسها بجدار منزلها" حتى فارقت الحياة، بسبب خلافات مع زوجها وعائلته.

وصرح مصدر في المستشفى، ليلة رأس السنة، بوصول شابة متوفاة، كشفت التحقيقات الأولية عن "وفاتها قبل ساعتين من وصولها إلى المشفى"، وفقاً لصحيفة الوطن الرسمية.

ونشر موقع النسوية السورية، أقوال جيران المجني عليها، مؤكدين وجود خلافات مع زوجها وعائلته، بعد زواجهما بفترة قصيرة، حيث كانوا "يعاملونها بطريقة غير آدمية"، ويقوم الزوج بضربها، حتى كانت ليلة رأس السنة ووقعت مشادة كلامية بين الزوجين، وبعدها بساعات انتشر خبر وفاة "آيات"، تاركة طفلها البالغ عمره عام و10 أيام.

• القبض على الزوج وعائلته

أضاف المحامي العام الأول بدمشق التابع للنظام السوري، أديب مهايني، أن تقرير الطب الشرعي أثبت الاعتداء على الشابة آيات الرفاعي بالضرب حتى فارقت الحياة، وأشار إلى أنه "تم إلقاء القبض على الزوج وعائلته، والتحقيقات جارية لمعرفة حيثيات القضية".

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4622542474465677&id=154452061274763&sfnsn=scwspwa

• شهادة الجيران تثير القضية

وكانت شهادة أشخاص من محيط الشابة، هي ما أثارت القضية، وقالوا إنها تعرضت للضرب المبرح من زوجها وأسرته ليلة رأس السنة، على مسمع الجيران، مؤكدين وجود خلافات كبيرة بينهما منذ فترة.



وذكرت مصادر مقربة من الشابة، أنه تم التحقيق مع زوج آيات، وهو عسكري في قوات الأسد، ثم الإفراج عنه بعد إفادة أدلى بها مع أفراد من عائلته، قال فيها إنه "غير مسؤول عن مقتلها" وأنها "هي من صدمت رأسها بالجدار، ثم تقيأت ودخلت في نوبة اختلاج"، حسب ما نشرته "آر تي" العربية.

• روايات مختلفة

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة روايات حول مقتل الشابة آيات الرفاعي، البالغة من العمر 19 عاما، حيث تحدث البعض عن "تعنيفها من قبل زوجها"، بينما أفادت روايات أخرى بأنها "صدمت رأسها بالجدار".

• مطالبات بمحاسبة مسؤولي المستشفى

وطالب ناشطون، بمحاسبة المسؤولين في المستشفى؛ بسبب إخفائهم الجريمة في البداية، وحماية زوج الشابة وعائلته، خاصة أن "إسعاف آيات تم بعد الوفاة بساعتين"، رغم أن منزلها يبعد دقائق عن المستشفى، ما يستدعي الشك حول سبب التأخير.

يذكر أن هشتاج "#حق_آيات_الرفاعي"، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بعد تداول معلومات عن توقيف الزوج وإطلاق سراحه بعد فترة قصيرة، يوم الأحد الماضي، دون سبب واضح، برغم تقرير الطب الشرعي الذي يشير بشكل واضح إلى "ارتكاب جريمة قتل"، حسبما ذكرت إذاعة "شام إف إم".

 
 

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