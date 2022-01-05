 اليابان وأستراليا بصدد التوقيع على معاهدة تعاون دفاعي وأمني تاريخية - بوابة الشروق
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اليابان وأستراليا بصدد التوقيع على معاهدة تعاون دفاعي وأمني تاريخية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 4:39 م

ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية، أن أستراليا واليابان ستوقعان معاهدة تاريخية من شأنها تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وذلك ​خلال قمة افتراضية بين البلدين غدا الخميس، في خطوة قد تزيد من تأجيج التوترات مع الصين.

وقالت الصحيفة، إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بالنسبة لليابان بخلاف الولايات المتحدة وتمثل خطوة أقرب في علاقة يشار إليها غالبا باسم "شبه تحالف" بين البلدين.

وكتب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني أن توقيع اتفاقية الوصول المتبادل سوف يدعم مشاركة عملية أكبر وأكثر تعقيدا بين قوات الدفاع الأسترالية وقوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وأضاف أن الاتفاقية ستوفر إطارا واضحا لتعزيز العمل المشترك والتعاون.

وأكد موريسون أن "هذه المعاهدة ستكون بمثابة بيان لالتزام بلدينا بالعمل معا في مواجهة التحديات الأمنية الاستراتيجية المشتركة التي نواجهها والمساهمة في أمن واستقرار المحيطين الهندي والهادئ".

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