أول تعليق من الدرندلي بعد فوزه بانتخابات اتحاد الكرة

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حرص خالد الدرندلي، نائب مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد، توجيه رسالة شكر للجمعية العمومية للجبلاية بعد انتخاب قائمة جمال علام بالكامل.

وفازت قائمة جمال علام، بإدارة اتحاد الكرة، بعد أن أقيمت الجمعية العمومية الغير عادية للأندية الأعضاء اليوم الأربعاء بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصلت قائمة جمال علام على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت، بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية.

وتضم قائمة جمال علام رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبًا، وعضوية محمد حلمي مشهور ومحمد أبوالوفا وعامر حسين ومحمد بركات وحازم إمام وإيهاب الكومي ودينا الرفاعي.

وقال الدرندلي بعد فوزه بانتخابات اتحاد الكرة:" اتقدم بخالص الشكر والعرفان لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، ونيل ثقتهم والفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، برئاسة المحترم جمال علام".

وجاءت أول قرارات مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد الفوز بالانتخابات، استمرار رابطة الاندية بتشكيلها الحالي لنهاية الموسم الجاري.