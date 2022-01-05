الأمم المتحدة: مسلحون مجهولون هاجموا مجموعة من قوات حفظ السلام يونيفيل في جنوب لبنان

قال مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن مجهولين هاجموا مجموعة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» وخربوا مركباتهم وسرقوا أشياء رسمية منها، وذلك حسبما نشره موقع «العربية».

وأضاف المسؤول الصحفي في «يونيفيل» كانديس أرديل، أن مجموعة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دعت السلطات اللبنانية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومحاكمة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم، موضحًا أن الهجوم وقع ليل الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن سكان بلدة بنت جبيل الجنوبية اشتبكوا مع جنود حفظ السلام الأيرلنديين الذين قالوا إنهم يلتقطون صورا لمنازل سكنية. وأضافت التقارير أن قوة الأمم المتحدة لم تكن برفقة جنود لبنانيين.

وأشار «أرديل» إلى أن قوات حفظ السلام لم تلتقط الصور ولم تكن في ملكية خاصة، لافتًا إلى أن جنود حفظ السلام كانوا في طريقهم للقاء أفراد من الجيش اللبناني في دورية روتينية.

وتابع: «اليونيفيل تدين الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام، التي تمثل انتهاكات للقانون اللبناني والقانون الدولي»، مضيفاً أن اليونيفيل تدين أيضاً الذين يتلاعبون بالسكان المحليين لخدمة أغراضهم.