لبنان: إصدار تعميم يتعلق بمهلة تقديم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة

أصدر وزير الداخلية والبلديات في لبنان القاضي بسام مولوي اليوم الأربعاء تعميما يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشح للانتخابات النيابية العامة اللبنانية لعام 2022 على أن تبدأ في 10 يناير، وتنتهي في 15 مارس المقبل.

وأشار التعميم إلى أنه "على كل من يرغب في الترشح أن يقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين المقبل، وتنتهي في الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 مارس، تصريحا بالترشيح موقعا لدى الكاتب العدل، وفق نموذج معد من قبل الوزارة".

يذكر أنه وفقا للمرسوم المتعلق "بدعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب" تم تحديد يوم الأحد 15 آيار/مايو موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان ويومي الجمعة والأحد 6 و 8 مايو في خارج لبنان.