أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنها نفذت حملات توعوية في 22 دولة حول العالم تستهدف نشر المنهج الأزهري الوسطى ومواجهة الأفكار المنحرفة.

وأضافت المنظمة - خلال تقريرها السنوي حول حصاد 2021 - أنها نفذت خطتها من خلال فروعها المنتشرة في مختلف دول العالم وفروعها التي تغطي محافظات مصر، مؤكدة أنها خصصت العام الماضي للوقاية من التطرف الفكري والإرهاب، حيث كثفت من الأنشطة والحملات الدعوية ومكافحة الأفكار المتطرفة من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والقوافل الدعوية.

وأوضحت أن فروع المنظمة في الداخل والخارج قامت بالعديد من الحملات التوعوية المختلفة، التي تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة وتفنيد الفكر المتطرف، والرد على الشبهات التي يروج لها المتطرفون، مشيرة إلى أنه خلال 2021 قامت بالعديد من الفعاليات التي تهدف إلى رعاية الوافدين، واتساع حجم التواجد العالمي للمنظمة بافتتاح فروع جديدة حول العالم.

وأكدت أنه استكمالًا لجهودها في دعم نشر المنهج الأزهري الوسطى بمختلف أنحاء العالم، نفذت استراتيجيتها من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات وبمختلف دول العالم، حيث كثفت الأنشطة والحملات الدعوية ونشر المنهج الأزهري عقيدة وشريعة وأخلاقا، من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتدريب.

وأشارت إلى أنها قامت برعاية طلاب وافدين من 123 جنسية مختلفة من خلال أنشطة ثقافية واجتماعية وغيرها وإعدادهم لتولي العمل الدعوي عند العودة لبلادهم، كما عقدت المنظمة العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للطلاب الوافدين تحت عناوين مختلفة لتأهيلهم علميًا وثقافيًا وتكنولوجيا، بما يجعلهم خير سفراء للأزهر في بلدانهم، ينشرون صحيح الدين، ويتصدون لحملات التشويه، باستخدام أحدث وسائل التواصل.

ولفتت إلى أن إدارة الوافدين بالمنظمة نفذت عشرات الأنشطة الموجهة للطلاب الوافدين الدارسين، وتدريب وتوعية مئات الوافدين بفعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت عنوان "تصحيح المفاهيم للطلاب الوافدين" لطلاب من مختلف الجنسيات.

وعقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر دورة تدريبية في كتاب "شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش" لفضيلة الشيخ سيدي فوزي كوناتي، ومحاضرة بعنوان "آيات يوهم ظاهرها بعدم إنصاف المرأة"، وناقشت مفهوم "الفئة الممتنعة.. تحليل وعرض".

وتابعت أنها نظمت الدورة التدريبية المجانية المتواصلة حول تطوير مهارات الحاسب الآلي لتأهيل الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف لسوق العمل التكنولوجي، وتوعيتهم باستخدام التطبيقات التكنولوجية في العمل، شارك فيها عشرات الطلاب والطالبات، من بينهم رؤساء الاتحادات والباحثون بالماجستير والدكتوراه بالأزهر من دول (ليبيا، فلسطين، الجزائر، المغرب، إندونيسيا، ماليزيا، نيجيريا، والفلبين).

وأشارت إلى أنها قامت بعقد دورات تدريبية للوافدين تحت عنوان "المفاهيم المغلوطة.. نقد ودراسة"، استمرت فعالياتها على مدار شهر كامل لعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، وناقشت عددًا من القضايا والموضوعات المختلفة حول "مفهوم الفرقة الناجية"، و"الفئة الممتنعة"، و"موقف التكفيريين من الآثار واعتبارها من الأصنام"، و"العقيدة الصحيحة ومواجهة العقيدة الفاسدة"، حاضرت بها نخبة من كبار علماء وأساتذة الأزهر الشريف.

ونظمت المنظمة أيضًا محاضرات "ضوابط الفتوى والإفتاء" لـ24 داعية من جمهورية مالي بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

وكثفت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من دورها المحوري على المستوى الخارجي من خلال فروعها المنتشرة حول العالم، التي وصلت لـ22 فرعًا ، مضيفة أن فروع المنظمة نجحت في تجاوز أزمة كورونا من خلال العديد من الاتجاهات بعقد الدورات التدريبية للأئمة والعلماء والتي شملت أفريقيا، خاصة الدول التي تكتوي بنار الإرهاب وفي مقدمتها، نيجيريا، وتشاد، والنيجر، وكوت ديفوار ومالي.

وأشارت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إلى أن فروع المنظمة قامت بتنفيذ استراتيجية المنظمة في نشر صحيح الدين وتفنيد الأفكار المتطرفة، حيث أطلقت العديد من الحملات على جميع المستويات، كان من أبرزها حملة "الوقاية من الإرهاب"، والتي استهدفت تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، والرد على الشبهات التي يروج لها المتطرفون.

وفى إطار الحملة، قام فرع المنظمة بدولة تشاد بتسيير قافلة دعوية للنازحين بالمناطق الحدودية وعقد لقاءات مع شيوخ القبائل للتعرف على معوقات العمل الدعوى بهذه المناطق، كما تضمنت القافلة عددًا من الفعاليات حيث عقدت ندوة بعنوان "تصحيح المفاهيم المغلوطة"، وأخرى بعنوان "مفهوم الخلافة" بمقر الفرع في العاصمة أنجمينا، وذلك في إطار جهود المنظمة في مجابهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة.



- مواجهة الغلو بوسائل التواصل

وأوضحت أنه عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بنيجيريا محاضرة بعنوان "مواجهة التطرف والغلو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي"، بمسجد الشيخ مصلح بن صالح المالكي ووالديه، بمشاركة 40 شخصًا ألقاها عضو فرع المنظمة بنيجيريا.

وعقدت المنظمة ورشة عمل أون لاين بالاشتراك مع فرع الصومال تحت عنوان "جولة في عقل إرهابي"، شارك فيها عدد من الأئمة والدعاة من أبناء الصومال، للرد على ادعاءات المتطرفين في قضايا فكرية متعددة، على رأسها قضية الجهاد.

وعقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بباكستان مؤتمرًا تحت عنوان "الوقاية من الإرهاب" بالتعاون مع مجلس التضامن الإسلامي، وجمعية علماء باكستان، برئاسة الدكتور أبو الخير محمد زبير أزهري، بجامع النوراني بمدينة كراتشي.

وتابعت أنها عقدت بمقرها الرئيسي بالقاهرة ورشة مماثلة بعنوان "المتطرفون وتشويه المفاهيم الإسلامية" بمشاركة فروع وأعضاء المنظمة بالداخل والخارج عبر منصة زووم، وعدد من الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات من (ليبيا - أفغانستان - الصومال - إسبانيا - نيجيريا - الفلبين - غينيا - بوركينا فاسو - ميانمار - بورما - مالي)، التي أكدت أن مفهوم الحاكمية بالإسلام استغلته جماعات التطرف لتحقيق أغراضها السياسية وأنها أخرجت النصوص الشرعية من سياقها السليم تبعًا لأهوائها الفاسدة.

وعلى مستوى فرع ليبيا، الذي وصلت مكاتبه إلى 15 مكتبًا موزعًا على الغرب والشرق والجنوب، أوضحت المنظمة أن مختلف مناطق ليبيا شهدت العديد من الأنشطة والفعاليات بهدف نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف.

كما واصلت المنظمة بالقاهرة ورش العمل الموجهة لعلماء وأئمة ليبيا بعقد العديد من الورش، كان أبرزها الدورة التدريبية التي عقدتها بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية؛ لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، حيث وصل عددهم إلى خمسين إمامًا وواعظًا من مختلف المناطق الليبية، وقد تم تدريب أكثر من 450 متدربًا ليبيًا حضروا إلى القاهرة لتلقى العلوم الشرعية من علماء الأزهر الشريف ومنتسبي المنظمة.



- ورش عمل متخصصة للشباب

وأشارت المنظمة إلى أنها عقدت العديد من ورش العمل المتخصصة منها ورشة عمل "دور الشباب في بناء المجتمع" التي عقدتها المنظمة بمقرها الرئيس بالقاهرة لعدد من الشباب الليبي بنظام الحضور المباشر وأخرى بعنوان "الأخوة وحرمة الاعتداء والإيذاء".

ولفتت نجاح خطتها بالمحافظات بزيادة الوعي الديني والوطني وغرس القيم لترجمة رسالة الأزهر التي تعكس الفهم الحقيقي للدين الحنيف، حيث عقدت مئات الأنشطة الفكرية التي تناسب مختلف الشرائح المجتمعية خاصة الشباب، كما نجحت في تسيير قوافل توعوية بهدف التحصين من الأفكار المغلوطة.

وأكدت أن فرع المنظمة ببني سويف نفذ مبادرة توعوية لبناء الوعي وتعزيز الانتماء وترسيخ المواطنة لدى المواطنين بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالعديد من القرى، وتضمنت المبادرة العديد من اللقاءات والمحاضرات عن المبادرة وأهدافها، والتأكيد على أهمية الحفاظ على مشروعات حياة كريمة، والاستفادة من الوعي المتنامي لدى المواطنين في التعريف بأهمية وعوائد تلك المشروعات.

وعقد فرع المنظمة بمرسى مطروح العديد من الندوات التوعوية لتعزيز قيم التسامح ومواجهة الأفكار المتطرفة، كما عقد سلسلة لقاءات وندوات تثقيفية لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، تحت عنوان "تصحيح المفاهيم المتعلقة بالحريات الدينية والمفاهيم المغلوطة".

وشارك الفرع في ندوة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكافة أشكال العنف ضد المرأة، وندوة حول مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها، كما أقام عددًا من الندوات تحت عنوان "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في مواجهة التيارات المنحرفة والمتطرفة وتحصين الشباب"، و"دور الثقافة والفن في مواجهة الفكر المتطرف" بعدد من قرى ومدن المحافظة؛ بهدف توعية الأسر ومؤسسات المجتمع بدورهم.

وأوضحت المنظمة أن فرع المنظمة بالدقهلية أطلق العديد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف نشر المنهج الأزهري من أبرزها دورة "إعداد الكوادر الأزهرية الواعدة"، لرفع كفاءة الأئمة والوعاظ ومعلمي المعاهد الأزهرية والطلبة والباحثين وتدريبهم تدريبًا جيدًا على كيفية الرد من المنظور الشرعي الصحيح على ما يثار من قضايا مهمة على الساحة الآن.

كما واصل فرع الأقصر برئاسة فضيلة الشيخ محمد الطيب جهوده المتميزة والمستمرة في التوعية ونشر وسطية المنهج الأزهري وسماحة الإسلام بعقد العديد من الفعاليات في مختلف مراكز وقرى المحافظة، كان أبرزها الملتقى الأول للفرع بعنوان "مسيرة عطاء في خدمة الإسلام وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية" تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عبر شبكة المعلومات الدولية بتقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة أعضاء خريجي الأزهر بالأقصر، وممثلي مديريات الثقافة والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وبيت العائلة المصرية.

وأطلق فرع الأقصر قافلة توعوية وثقافية لمحافظة جنوب سيناء استهدفت ترسيخ المنهج الأزهري الوسطي وقيم المواطنة وإبراز دور الأزهر والمنظمة في مواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة، وشهدت فعالياتها عددًا من الندوات واللقاءات في دور الثقافة والتجمعات البدوية لعواقل البدو من أهالي المحافظة بمدن (الطور - وادي الطور - شرم الشيخ - دهب).

كما شهدت الندوة لقاءً مع عواقل ومشايخ البدو، تناول إبراز دورهم في التصدي لمحاولات النيل من الوطن ومشاركة الدولة المصرية في جهودها التنموية، وتوضيح ما تم خلال الفترة الأخيرة من مشروعات تنموية في سيناء وربوع الوطن كافة، كما شارك الفرع بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية في ورشة عمل عن "المواطنة والتنمية"، بحضور علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي.

وعقد فرع المنيا العديد من الفعاليات لشرح إصدارات المنظمة ضمن سلسلة تفنيد الأفكار المتطرفة منها ندوة "مفهوم المواطنة وقبول الآخر"، "دور المرأة والأمن القومي"، وندوة "قبول الآخر والحوار معه في مواجهة الإرهاب"، "ملحمة السادس من أكتوبر الوطنية والولاء"، ندوة "تفنيد الأفكار المتشددة والمتطرفة"، "التطرف الفكري خطر على الأمن العام" و"المواطنة ومفهومها تجاه الفرد والمجتمع".

وأكدت المنظمة أنه لم تتوقف جهودها على التدريب والقوافل الدعوية بل اضطلعت بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من خلال مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية، حيث شهد المركز التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر العديد من الفعاليات والأنشطة خلال 2021 متجاوزًا أزمة كورونا، حيث قام بتخريج أكثر من 2500 طالب وطالبة من مختلف دول العالم، وحول جميع قاعات المركز من التعليم المباشر إلى «أون لاين» على المنصة التعليمية الخاصة بالمركز؛ حفاظًا على مستقبل الطلاب.

كما واصلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال صحيفة "الرواق" الناطقة باسمها، التي تصدر بخمس لغات وموقعها الإلكتروني، حيث وصل عدد متابعي صفحتها إلى أكثر من 200 ألف متابع، ورسالتها في ترسيخ حقيقة الإسلام وتفكيك الفكر المتطرف، وتفنيد المغالطات والأكاذيب التي يرددها المتطرفون، من خلال أبواب صحفية جذابة، حيث استحدثت الجريدة العديد من الأبواب، ونجحت المنظمة، في تخريج عشرات الطلاب بمركز "الرواق" للتدريب الصحفي، الذين خضعوا لتأهيل عملي، على يد نخبة من كبار الصحفيين، بمختلف المؤسسات الصحفية.

فيما نجحت مجلة "نور" للأطفال، الصادرة عن المنظمة، في إطلاق العشرات من القوافل وتضمنت زيارة لمختلف المحافظات ونفذت العديد من الفعاليات والأنشطة التنويرية، التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال وترسيخ قيم الإخاء والخير في نفوسهم، وقد شهدت المجلة تطويرًا في الشكل والمضمون.

وشهد الموقع الإلكتروني للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر نقلة مهمة، استهدفت مكافحة الفكر المتطرف من خلال نشر فتاوى لكبار العلماء، وتُفند الآراء الشاذة بما يسهم في تحصين الشباب من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة، إضافة إلى العديد من المقالات حول مفهوم الجهاد في الإسلام، وتشريح العقل التكفيري وغيرهما.

وحرص الموقع الإلكتروني للمنظمة، الذي يصدر بخمس لغات، على متابعة القضايا التي تهم الإسلام والأزهريين بجميع أرجاء العالم، وبث فيديوهات عن أنشطة المنظمة من ملتقيات ومؤتمرات وندوات.

وأشارت المنظمة إلى أنها احتفلت بانطلاق وبث مسلسل "نور وبوابة التاريخ" للأطفال باللغة البرتغالية ونتيجة لنجاحات مسلسلات مجلة نور الكرتونية طالبت الحكومة البرازيلية ممثلة في وزارة الثقافة الموافقة على نشر مسلسل نور وبوابة التاريخ على منصتها الإلكترونية الرسمية لإفادة الجالية الإسلامية والناطقة بالبرتغالية بما يحتويه من معلومات ومضامين مهمة.