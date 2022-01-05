نائب وزير التعليم: تقدمنا بخطة لجدولة عجز المعلمين

قال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دكتور رضا حجازي، إن الوزارة تقدمت بخطة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمعالجة العجز في أعداد المعلمين وجدولة الخطة على عدة سنوات.

وأوضح حجازي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مساء اليوم، أن اختبارات المعلمين ستكون مميكنة، ومن يجتاز الاختبار يتم الاستعانة به وستكون بكل شفافية، أما بالنسبة للعمالة بالمدارس فيتم إعداد دراسة بها ولكن ملامحها غير مكتملة حتي الآن.

وأضاف أن هناك خطة لزيادة عدد المدارس اليابانية والتوسع بها لتصل إلي 200 مدرسة، لافتا إلي أن المركز القومي للامتحانات يجري حالياً دراسة للاستفادة منها فيما يتعلق بنظام التعليم خاصة في مراحل التعليم الأساسي، مشيراً إلي أنه تم تطوير المناهج في المراحل الأساسية "لأنه تم ملاحظة أنه في المسابقات العالمية خاصة في الفصل الرابع الابتدائي والثاني الإعدادي كان ترتيبنا متأخرا، لذا تم تطوير المناهج".