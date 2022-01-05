﻿رئيس المريخ: نرحب باللعب على «استاد الأهلي» ولكننا لم نتلق معاملة جيدة هناك

تحدث حازم مصطفى رئيس نادي المريخ السوداني، عن اخر التطورات بشأن إيقاف ملعبهم من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف"، مشيرًا إلى ترحيبه بخوض مباريات فريقه بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في القاهرة.

وقال حازم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "لدينا بعض الخيارات المطروحة من حيث الملاعب التي من الممكن أن نخوض عليها مبارياتنا في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، الخيارات تتمثل في إثيوبيا والجزائر وكذلك استاد السلام في القاهرة مطروح أيضًا".

واستكمل: "نوافق على اللعب في القاهرة بالطبع، ولكننا ننتظر التواصل مع مسؤولي الأهلي والمفاضلة بين الملاعب المطروحة علينا، ولكننا لم نتلق معاملة جيدة في ملعب السلام خلال وقت سابق، كنا نحتفل بعد إحدى المباريات وتم غلق أنوار الملعب علينا بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وهذا جعلنا نحزن كثيرًا".

وأردف: "مجموعتنا قوية تضم حامل اللقب النادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي الفريق المتطور وأيضًا الغريم الهلال، ولكننا لا نهاب الموقف، أتمنى تصدر فريقنا للمجموعة ولكن توقعي تأهل المريخ والأهلي معًا إلى الدور التالي".

واختتم: "تواجد الأهلي مع الهلال والمريخ في مجموعة واحدة نقطة سلبية بالنسبة لنا".