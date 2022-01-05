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الزمالك يحتفل بمرور 111 سنة على إنشائه

إبراهيم سعيد
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 2:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 3:03 ص

يحتفل نادي الزمالك اليوم الأربعاء،  الموافق 5 يناير 2022، بمرور 111 سنة على إنشائه.

كتب الحساب الرسمي للنادي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» "نحتفل اليوم بمرور ١١١ عاما على تأسيس هذا الكيان العريق، والذي شارك في صناعة مجده العديد من الأسماء".

أضاف: "على مدار 111 عامًا، كان لكل مشجع قصة خاصة لعلاقته باسم نادي الزمالك؛ وسواء كانت النهايات كما تمنيناها أم لا، فالنهاية والنتيجة الأبدية هي عشق الجمهور للكيان بدون حدود".

يذكر أن الزمالك يخوض خلال الفترة المقبلة، بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، حيث من المنتظر أن يلتقي نظيره إنبي الجمعة المقبلة، في أولى جولاته بالبطولة.


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