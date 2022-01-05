مخرج أوكراني مهدد بالترحيل إلى روسيا بعد اعتقاله في إيطاليا

اعتقلت السلطات الإيطالية مخرجا مسرحيا من أوكرانيا، حيث يواجه إمكانية الترحيل إلى روسيا، بينما يقول إنه معرض للاضطهاد بسبب آرائه بشأن ضم روسيا للقرم.

واعتقلت السلطات الإيطالية يفجيني لافرينشوك في نابولي يوم 17 كانون الأول/ديسمبر بتهمة الاحتيال، إلا أنه لم يتم تحديد طبيعة الاتهامات الموجهة إليه على نحو الدقة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس) أن محكمة في موسكو تقدمت بطلب لاعتقاله قبل محاكمته قبل عام ونصف. وصدر الحكم بحق لافرينشوك غيابيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها تقدم مساعدة قنصلية للافرينشوك وأنها زارته ليلة عيد الميلاد. وتردد وقتها أن حالته الصحية "مرضية".

وقال محامي لافرينشوك لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن كبير المخرجين السابق بأوبرا أوديسا أدلى بشهادة أمام محكمة في نابولي، قال فيها إنه ضحية اضطهاد سياسي من روسيا، بسبب رأيه في ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.