هبوط سعر صرف الدولار يخفض إيرادات الإسكندرية لتداول الحاويات

تراجعت إيرادات شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في العام المالي 2020-2021، نتيجة لعدة أسباب، أهمها تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق بيان إفصاح الشركة إلى البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، عن نتائج أعمال جمعيتيها العامتين، العادية وغير العادية.

وأشارت الشركة -في بيانها- إلى أنها حققت إيرادات بقيمة 2.4 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بانخفاض نسبته 7% عن العام الذي سبقه، ما يعادل 186.7 مليون جنيه.

وأضافت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أن تراجع الإيرادات لا يعود إلى هبوط أداء الشركة، ولكن بسبب انخفاض أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 8% في مدة المقارنة، واختلاف توليفة الحاويات (صادر/وارد) و (مملوء/فارغ).

كما دفع تراجع إيرادات الأوراق المالية بمبلغ 66 مليون جنيه، بواقع هبوط 32%، في الإسهام في عملية نزول إجمالي الإيرادات.

كما أدى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 16.07 إلى 15.71 جنيه للدولار، إلى انعكاس سلبي على الإيرادات.

وقالت الشركة إنه قد تراجع إجمالي الإنتاج الكمي بنسبة 9%، إذ بلغ حجم الحاويات(التجارة الخارجية) 837.5 ألف حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد حاويات (الترانزيت) 1.6 ألف حاوية مكافئة.