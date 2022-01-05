أمرت حركة «طالبان» بائعي الملابس في هرات بغرب أفغانستان بقطع رؤوس «مانيكان» الأزياء التي تعتبرها الحركة مخالفة للشريعة الإسلامية وفق تفسيرها، ويضاف هذا الأمر إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحركة لفرض رؤيتها الصارمة للإسلام والحد من الحريات العامة وخصوصا للنساء والفتيات.

وقال عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات -ثالث أكبر مدينة في أفغانستان ويبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة - لوكالة «فرانس برس»، اليوم الأربعاء: «طلبنا من التجار قطع رؤوس دمى العرض (المانيكان) لأنها تتعارض مع الشريعة».

وأضاف: «إذا اكتفوا بتغطية رؤوس الدمى أو بتغطيتها (بالكامل) فلن يأتي ملاك الله إلى متجرهم أو منزلهم ليباركهم»، موضحاً أن الباعة وعدوا بالطاعة.

وانتشر مقطع فيديو يظهر رجالاً يقطعون رؤوس دمى عرض بلاستيكية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس الثلاثاء.