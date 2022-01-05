ياسر رزق يكشف: تقرير السيسي قبل 2011 رصد الغليان في الشارع المصري

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق إن صدور كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص شاهد على الحقائق في هذا التوقيت بسبب قرب الذكرى 11 لثورة يناير .

وأضاف رزق خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص شاهد على التاريخ يقف ضد تزوير الإخوان للتاريخ.

وتابع أن الكتاب استغرق كتابته عامين ولم أخفي عن القراء المعلومات فى كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص.

وأكد رزق أن غالبية ما يحتويه الكتاب أنا شاهد على الأحداث وأمريكا قادت مؤامرة لتقسيم منطقة الشرق الأوسط قبل 2011 والقوات المسلحة انحازت دائما لإرادة الشعب المصري مشيرا إلى أن الفوضويون سطوا على 25 يناير والإخوان الإرهابيين كذلك سطوا عليها.

وكشف رزق كواليس ما حدث قبل يناير 2011 مؤكدا أن اللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها أعد تقرير عن تقدير للموقف قبل يناير وسلم تقرير تقدير للموقف للمشير طنطاوي.

وأشار رزق إلى أن تقرير مدير المخابرات الحربية رصد الغليان فى الشارع المصري وبالتحديد في إبريل 2010 أكد اللواء عبدالفتاح السيسي فى تقريره أن هناك غليان قد يؤدي إلى ثورة.

وأوضح رزق أن اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وقتها أكد أن المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان ذهبا للرئيس الأسبق مبارك وتحدث عن شائعة التوريث ولكن مبارك أكد أنه لا صحة لمشروع التوريث.

وكشف رزق أن العلاقة بين المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان كانت غير ودية وهذا لا ينتقص من قيمة الاثنين .