شهدت انتخابات اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، والمقامة في مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، حضور عضو مجلس إدارة النادي الأهلي حسام غالي لتمثيل إدارة ناديه في الانتخابات.

واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية الغير عادية لاتحاد الكرة، ليتم فتح باب التصويت للأندية الأعضاء، بعد حضور 64 نادي من أصل 124 نادي لهم حق التصويت.

وانتخبت الجمعية العمومية لجنة للإشراف على الفرز بعد انتهاء التصويت لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لأربع سنوات مقبلة برئاسة سمير موسى.

ويتنافس في انتخابات اتحاد الكرة قائمتين.. تضم القائمة الأولى جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق) رئيسا وخالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا) نائبا للرئيس ومحمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود) عضوًا، ومحمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا، وحازم إمام (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوا، ومحمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا) عضوا، وإيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح) عضوًا، وعامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول) عضوًا، ودينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا.

فيما ضمت القائمة الثانية: محمد إبراهيم (رئيس نادي بولاق الدكرور) رئيسا ومحمد حسني (عضو مجلس إدارة نادي سوهاج) نائبا للرئيس والأعضاء: مؤمن جاد (مدير كرة بنادي سوهاج) وأسامة محمود (مدير فني بنادي طهطا بسوهاج) ومحمد حسن (أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج) ومصطفى محمد (عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى (عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج) وإسلام عبد رب النبي (عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال (لاعبة معتزلة).