الهند: مقتل 3 إرهابيين في عملية أمنية بإقليم كشمير

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة إرهابيين خلال العمليات الأمنية الجارية بالجانب الهندي من إقليم كشمير.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أن الإرهابيين لقوا مصرعهم جراء تبادل لإطلاق النار، مشيرة إلى وصول حصيلة قتلى الإرهابيين في الإقليم منذ بداية الأسبوع إلى ثمانية أشخاص.

وأوضحت الشرطة أنها صادرت كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة خلال العمليات الأمنية، فيما يعتقد أن أحد القتلى يحمل الجنسية الباكستانية.

يشار إلى أن الهند في مسعى دائم للسيطرة على الحركات المتمردة المناهضة للحكم الهندي على إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان وتتقاسم الدولتان السيادة عليه.