بيونتيك وفايزر تطوران لقاحا ضد الهِربِس النُطاقي

تعتزم شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية التعاون في تطوير لقاح ضد الهِربِس النُطاقي.

وأعلنت الشركتان، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاح سيكون أول لقاح من نوعه يعتمد على تقنية الرنا المرسال (mRNA)، والتي تم استخدامها بالفعل في لقاحهما ضد فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في النصف الثاني من هذا العام.

وتحدث الإصابة بالهربس النطاقي عن طريق فيروس يسبب عادة جدري الماء في مرحلة الطفولة.

وبعد أن يتم الشفاء من جدري الماء، يظل الفيروس في الخلايا العصبية مدى الحياة، ويمكن أن يسبب الهربس النطاقي في مرحلة لاحقة.

وتشمل الأعراض التقليدية لهذه الإصابة الشعور بحرقة في بعض مواضع الجلد، يليه انتشار البثور على الجلد. في حالات نادرة، يمكن الشعور بألم في الأعصاب لفترات طويلة بعد زوال الطفح الجلدي.

وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، يصاب بهذا المرض في ألمانيا حوالي 300 ألف شخص سنويا، وتكون الأعراض شديدة لدى 5% من المصابين. ويوجد تطعيم ضد هذا المرض بلقاح معطل على جرعتين.

وتقول الشركتان إن اللقاح الجديد سيستخدم تقنية المستضد التي طورتها شركة فايزر إلى جانب تقنية الرنا المرسال التي طورتها بيونتيك. وتخطط الشركتان لمشاركة تكاليف التطوير بالإضافة إلى الأرباح الإجمالية من مبيعات اللقاح المستقبلية.