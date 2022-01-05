استطلاع: معارضة بايدن تسجل أعلى مستوياتها

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أظهر استطلاع للرأي أجرته CNBC-Change Research أن نسبة معارضة الأمريكيين لأداء الرئيس جو بايدن، سجلت أعلى مستوياتها وبلغت 56%.

وأظهر الاستطلاع أن 60% من المستطلعين رفضوا طريقة تعامل بايدن مع الاقتصاد، و55% رفضوا طريقة استجابته لوباء كوفيد-19، وفقا لما نقله موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وبالنسبة للاقتصاد قال 72%، إنهم لا يوافقون على إدارة بايدن لأسعار السلع اليومية.

وفي ما يتعلق بتفويضات اللقاح، أشار الاستطلاع إلى أن 50% قالوا إن بايدن "ذهب بعيدا جدا"، وقال 26% إن الإدارة لديها النهج الصحيح، وأضاف 24% أنه لم يقم بما فيه الكفاية لمحاربة الوباء.