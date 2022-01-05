 النمسا تسجل 5496 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 5496 إصابة جديدة بكورونا و25 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:27 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 يناير 2022 - 10:27 ص

سجلت النمسا 5496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و294 ألفا و325 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و784 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و497 ألفا و758 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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