اليابان وأمريكا تعقدان مباحثات أمنية وزارية افتراضية الجمعة المقبلة

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، أن وزراء الخارجية والدفاع من اليابان والولايات المتحدة سوف يجرون مباحثات أمنية عبر الإنترنت صباح بعد غد الجمعة بتوقيت اليابان.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن وزارة الخارجية في طوكيو القول إنه من المتوقع أن يبجث الوزراء الأربعة في الاجتماع الافتراضي "2+2" التحديات الأمنية وكيفية تعزيز قدرة التحالف الثنائي على الردع والرد، وسط النفوذ العسكري المتزايد للصين في المنطقة.

وسوف يكون المؤتمر الذى يعقد عبر تقنية الفيديو هو أول محادثات أمنية يشارك فيها وزراء الخارجية والدفاع في البلدين منذ تولي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا منصبه في أوائل أكتوبر وتولي وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي منصبه في أوائل نوفمبر.

وكانت آخر محادثات لوزراء الدفاع والخارجية من البلدين قد عقدت بالحضور الشخصي في طوكيو في مارس 2021.

ومن المتوقع أن تجري المباحثات بين هاياشي ووزير الدفاع الياباني نوبو كيشي ونظيريهما الأمريكيين وزير الخارجية أنطوني بلينكين ووزير الدفاع لويد أوستن.

ونقلت كيودو عن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفير الأمريكي الجديد لدى اليابان، رام إيمانويل، وهو رئيس سابق لموظفي البيت الأبيض وافق مجلس الشيوخ على تعيينه سفيرا الشهر الماضي، سوف يشارك أيضا في المحادثات الافتراضية.