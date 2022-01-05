الاتحاد الأوروبي يقدم دعما لبرنامج حوافز المدن الصناعية الفلسطينية

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لدعم برنامج حوافز المدن الصناعية الفلسطينية بقيمة 9 ملايين يورو، منها 7 ملايين لمنطقة غزة الصناعية.

وقال اشتية في بيان عقب توقيع الاتفاقية في رام الله مع نائب مفوض سياسة الجوار هنريكي تروتمان، إنها "مخصصة لدعم الحوافز للمستثمرين والشركات في المدن الصناعية والراغبين بالانتقال إليها، ضمن قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية، اللذان يحددان حوافز استثمارية للصناعة، وفق ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا".

وأوضح أن "7 ملايين يورو من المنحة مخصصة لدعم المنطقة الصناعية في غزة، التي تقع في صلب أولويات هذا البرنامج حيث نسعى لخلق فرص تشغيل لأبنائنا في القطاع، كما سيخصص مليوني يورو منها لمنطقة بيت لحم الصناعية ومنطقة أريحا الصناعية الزراعية".

وذكر اشتية أنه "بالإضافة إلى هذه المنح المقدمة للمستثمرين هناك حوافز وتسهيلات على جميع أنواع الضرائب والرسوم لتشجيعهم على الاستثمار".

وشكر اشتية الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل لفلسطين وللمناطق الصناعية بشكل خاص "حيث إن هذه الاتفاقية هامة وفي وقتها، ومنسجمة مع مساعينا لإنجاح برنامج المدن الصناعية الفلسطينية، وخطة التنمية الوطنية وفق استراتيجية العناقيد وسياسات الإصلاح التي تبنتها الحكومة، بما يسهم برفع الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل للشباب الفلسطيني".