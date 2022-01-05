فلسطين تحذر من مخاطر الإرهاب الإسرائيلي الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من الإرهاب الإسرائيلي المتصاعد ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يُطلقون يوميا الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وهم معروفون بالأسماء وبانتماءاتهم الأيديولوجية الظلامية والإرهابية العنصرية المتطرفة، وهويتهم معلومة للمستوى الرسمي في إسرائيل ومؤسساتها وأذرعها الأمنية المختلفة.

وتابعت: «وللسخرية يتحدث قادة الإرهاب الاسرائيلي عما يسمونه بالإرهاب وكأنهم بعيدون عنه أو يعملون ضده ويحاولون إلصاقه بالفلسطيني لإخفاء ارهابهم وممارساتهم العدوانية ضد شعبنا، هذا بالإضافة إلى التصريحات العلنية التي يطلقونها والتي تسيل منها تعابير الإرهاب، الفاشية، الحقد، الكراهية، العنصرية، ودعوات قتل الفلسطيني لمجرد أنه فلسطيني».

وشددت الوزارة على أن «هذا الإرهاب الإسرائيلي يحصل على شرعية في الكنيست الاسرائيلي ويحظى بالحصانة والحماية من مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية»، مؤكدة أنه «آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينظر بجدية لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل والتعامل بجدية مع مخاطره الكارثية، وتوفير جميع أشكال الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي المتواصل».