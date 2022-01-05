تحدث شكري نجيب، مهاجم النادي الإسماعيلي والمنتقل حديثا لصفوف ناد فاركو، عن العروض التي قدمت له خلال الفترة المقبلة، وما حدث معه خلال الأيام الأخيرة داخل معقل الدراويش.

وقال شكري، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "في البداية أوجه رسالة لجماهير الإسماعيلي الحقيقية التي اقدرها، شكرا على دعمي خلال فترة تواجدي داخل النادي على مدار 14 عاما، كنت أود الاستمرار ولكن قدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "حزين لما بدر من مجلس الإدارة اتجاهي، لما أكن اريد أن أرحل بهذه الطريقة عن الفريق ولكن تعرضت للكثير من الضغوطات، الإدارة لم تقدرني كان هناك اتفاق على مبلغ ما من أجل التجديد لكن الأمور تغيرت، طلبت الاستمرار حتى نهاية الموسم لكن رئيس النادي رفض".

وأوضح: "كان هناك عروض من الدوري المصري وخارجية أيضًا، ولكني رفضت منها عرض من أهلي طرابلس الليبي مقابل 500 ألف دولار للنادي، وأيضًا كان هناك تواصل مع مسؤولي الزمالك وبيراميدز ولكن لم أوقع لأي فريق كما تردد على لسان إدارة الإسماعيلي".

وشدد: "بعد مباراة المقاولون في الدوري، تم نشر فيديو لي، وكنت أتحدث بنية سليمة ولم أتعمد إثارة أي مشاكل، وكنت أتحدث في أمور تحدث في النادي، ولم أعلم أن أحد يقوم بتصويري، وهذا كان سببا في رحيلي".

وسرد: "وقعت لفاركو لمدة 4 مواسم مقابل 5 مليون جنيه للإسماعيلي، وذلك بعد رفضي للعديد من العروض بالمملكة العربية السعودية وقطر".

واختتم: "رفضت عرض من قبل وسطاء للانضمام لنادي الزمالك بحثا عن فرصة المشاركة بشكل أساسي، خاصة في ظل قرار منع القيد عن الأبيض".