اليابان تستعد لإعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي كورونا

تستعد اليابان لإعلان حالة الطوارئ الصحية؛ وذلك بسبب تضاعف إصابات كورونا في منطقة أوكيناوا التي أصبحت مركزًا لموجة جديدة من فيروس «كوفيد – 19»، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى التفكير في فرض إجراءات طارئة لاحتوائها.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، ارتفعت إصابات كورونا في المنطقة الجنوبية للبلاد من 225 إلى 623 حالة، وهو أكبر عدد إصابات سجلته اليابان منذ شهر أغسطس عندما شهدت ذروة الموجة الخامسة والأكبر لفيروس «كوفيد – 19».

وقال حاكم أوكيناوا للصحفيين إن المنطقة دخلت في الموجة السادسة من فيروس كورونا؛ بسبب متحور «أوميكرون» شديد العدوى.

ووفقًا لوزارة الصحة اليابانية، سجلت طوكيو 1191 إصابة بمتحور «أوميكرون» حتى أمس الثلاثاء، وصرح وزير الصحة شيجيوكي جوتو، بأن «أوميكرون ينتشر بسرعة في بعض المناطق».

ولفت «جوتو» إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت اليابان تواجه موجة سادسة من فيروس كورونا، لكنه نوه إلى أن المناطق الرئيسية في اليابان شهدت ارتفاعًا في أعداد المصابين إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ شهور.

وعلى الصعيد الوطني، سجلت اليابان أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأربعاء، وهو أكبر عدد سجلته البلاد منذ يوم 26 سبتمبر.

وقال مسؤول بالمحافظة إن خبراء الصحة في أوكيناوا سيجتمعون في وقت لاحق اليوم الأربعاء؛ لتحديد ما إذا كانوا سيطلبون من الحكومة المركزية فرض إجراءات عاجلة.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، بأن الحكومة المركزية تأمل في الاستجابة بسرعة لأي طلبات تشمل اتخاذ خطوات طارئة لمواجهة كورونا، ومن المحتمل أن تشمل الإجراءات الحد من ساعات عمل المطاعم والحانات.