التشيك تقلص الحجر الصحي للمصابين بكوفيد إلى 5 أيام فقط

قررت جمهورية التشيك اليوم الأربعاء تقليص الفترة التي يتعين على المواطنين عزل أنفسهم فيها بعد تأكد إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19) من 14 يوما إلى 5 أيام.



وقال وزير الصحة فلاستيميل فاليك إن الإجراء يستهدف حماية الحكومة والاقتصاد من الانهيار وسط الانتشار السريع للمتحور أوميكرون الأسرع انتشارا من فيروس كورونا.



كما تقرر أيضا تقليص فترة الحجر الصحي للأشخاص المخالطين لأشخاص مصابين بكوفيد-19 من 14 يوما إلى 5 أيام.



كما ستقوم الحكومة بتوسيع إجراءات الاختبارات الجماعية، حيث ستطالب كل موظفي الشركات وموظفي الحكومة بالخضوع لاختبارات سريعة مرتين أسبوعين اعتبارا من 17 كانون الثاني/يناير الجاري. وينطبق هذا على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم والجرعات المعززة، وذلك في توسيع للقواعد المطبقة سابقا.



يذكر أن معدل الإصابات خلال سبعة أيام ارتفع إلى 368 إصابة لكل 100 ألف شخص في جمهورية التشيك.