أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أنه كلما زادت صعوبة الأوقات، زادت أهمية الشراكات القوية، مشيرة إلى أنه ليس لدي الأوروبيين شريك أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت بيربوك - في تصريح قبل بدء زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء - "من خلال رحلتي إلى واشنطن أريد إظهار الأهمية الكبيرة التي نعلقها على العلاقات عبر الأطلسي، ولا ينطبق هذا فقط على القضايا السياسية والأمنية الحالية، ولكن بما يشمل المجال الاقتصادي والقضايا العالمية، مثل التعامل مع أزمة المناخ".

وأضافت أن قوة التحالف عبر الأطلسي لا تقاس بالدبابات والصواريخ فقط، ولكن أولاً وقبل كل شيء عن القواعد الأساسية للقانون الدولي، مشيرة إلى أنها ستلتقي بنظيرها الأمريكي أنتوني بلينكين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حيث سيتم بحث عدد من القضايا في إطار الرئاسة الألمانية الحالية لمجموعة السبع، وكذلك لسياسة المناخ الخارجية.

وبالنسبة لروسيا، قالت بيربوك "إن الرسالة المشتركة من الأوروبيين والحكومة الأمريكية واضحة، والإجراءات الروسية تحمل ثمنًا واضحًا، والطريق الوحيد للخروج من الأزمة هو من خلال الحوار، ولقد أوضحنا ذلك للحكومة الروسية مرارًا وتكرارًا في الأيام والأسابيع القليلة الماضية".

وأضافت "في الاتحاد الأوروبي وفي مجموعة السبع، نحن متحدون بهدف تعزيز الديمقراطيات وجعلها أكثر مرونة في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.