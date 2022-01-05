طبيب بالمستشفى الملكي في لندن: متحور أوميكرون قد يكون بداية النهاية لكورونا

قال الدكتور أحمد المشتت طبيب جراح بالمستشفى الملكي في لندن، إن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" قد يكون بداية النهاية للفيروس، مشيرا إلى أن حبوب فايزر المضادة لكورونا ثورة علمية جديدة .

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ مستشفيات بريطانيا ممتلئة بالمصابين بمتحور كورونا الجديد، لافتًا إلى أنّ عدد الإصابات بكورونا الجديد تخطت الإصابات بالمتحورات السابقة.

وأوضح أن كبار السن الأكثر إصابة بمتحور كورونا الجديد والحكومة البريطانية خلال الأسبوعين المقبلين ستحدد تأثير المتحور الجديد على كبار السن.

وأشار إلى أن كل البيانات العلمية تؤكد أن متحور كورونا ليس خطيرا، وأن اتخاذ إجراءات احترازية فى بريطانيا فات أوانها لأنه كان يجب اتخاذها قبل أعياد رأس السنة ولم يتم فرض أى إجراءات إحترازية جديدة وأن اللقاحات تأثيرها ينحصر فى تقليل الإصابة بكورونا ولم تؤثر على سرعة الانتشار.

ونوه بأنّ متحور كورونا الجديد فى فرنسا لن يسبب أزمة جديدة وأن أول ظهور له كان في مارسيليا ولكن لن يمثل خطرا كبيرا.

وكشف المشتت أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل متحورات لكورونا خطيرة جديدة ولدينا حبة دواء جديدة لعلاج كورونا وهى ثورة جديدة فى عالم اللقاحات.