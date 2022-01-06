بيلاروس تطرد دبلوماسيا بولنديا وسط حالة من الغضب إزاء حادث سيارة

طردت بيلاروس دبلوماسيا بولنديا اليوم الأربعاء بسبب ما وصفته بأنه "فعل مشين" وسط تقارير عن محاولة مسؤولين بولنديين مساعدة رجل متهم بالمسؤولية عن حادث سيارة مميت للخروج من بيلاروس.

وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن قنصل "برست" تعرض للطرد، مضيفة أنها تقوم حاليا بالتحقق من القضية وستقوم بإصدار بيان أكثر تفصيلا في وقت لاحق.

وكانت وزارة خارجية بيلاروس قد ذكرت في وقت سابق أنها قامت بطرد الدبلوماسي، مضيفة أنها لا ترى أي إمكانية لاستمرار عمله على الأراضي البيلاروسية

كما تم استدعاء القائم بأعمال السفارة البولندية نتيجة لما وصف بأنه "فعل مشين"

ويشتبه في أن مواطنا بولنديا تسبب في حادث سير أسفر عن مقتل فتاتين من بيلارس، وفقا لمصادر في بيلاروس. وأفادت تقارير بأنه تم منع الرجل من مغادرة بيلاروس إلا أنه حاول مغادرة البلاد والدخول إلى بولندا من أجل تجنب المقاضاة.

وقالت المصادر إن مسؤولي الحدود في بيلاروس منعوا محاولة هروب المواطن البولندي، والتي بدأها ونظمها مسؤولو القنصلية العامة البولندية في مدينة برست.