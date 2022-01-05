الأمم المتحدة: تساقط الثلوج يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في أفغانستان

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شهدت العديد من مناطق أفغانستان تساقطا للثلوج والأمطار خلال الساعات الماضية، وعطلت الثلوج الرحلات الجوية من مطار كابول وإليه. ومن المتوقع سقوط مزيد من الثلوج وانخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن الشتاء القارس يفاقم الظروف القاسية التي يواجهها بالفعل العديد من الأفغان.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك القول إن الشركاء في المجال الإنساني يسابقون في الوقت نفسه الزمن لتقديم المساعدات والإمدادات، بما يتماشى مع الالتزام بتوسيع نطاق العمليات.

وأضاف :"خلال شهر (كانون الأول) ديسمبر، وصل شركاؤنا في المجال الإنساني إلى سبعة ملايين شخص بإمدادات الإغاثة الغذائية في جميع أنحاء البلاد".

ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه يجري دعم الاستعدادات لفصل الشتاء، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية وغير الغذائية.

وقدم المانحون 5ر1 مليار دولار للنداء الإنساني لأفغانستان في عام 2021.