تقرير: أيرلندا تلغي الإلزام بإبراز فحوص الملقحين الوافدين

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ذكرت صحيفة "آيريش تايمز" أنه لم يتم إلزام الأشخاص الملقحين الوافدين إلى البلاد بإبراز نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا بموجب خطط تدرسها الحكومة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الوافدين الذين يحملون شهادة تطعيم رقمية سارية ضد كورونا أو أي دليل ساري على إصابتهم مؤخرا، أو تلقيهم التطعيم لن يكونوا في حاجة إلى الخضوع لفحص لدخول البلاد اعتبارا من غد الخميس.

ويلغي القرار إجراءات تم فرضها قبل شهر للحد من انتشار سلالة أوميكرون من فيروس كورونا. وباتت السلالة هي السائدة في أيرلندا.

ويتعين على غير الملقحين الاستمرار في إبراز فحص لتفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" خلال 72 من الوصول.

وسجلت أيرلندا 21302 حالة إصابة بكورونا اليوم، وهي حصيلة تقارب العدد القياسي للحالات الذي تم تسجيله في رأس السنة وبلغ 23 ألفا.