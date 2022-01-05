أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تحترم اللجنة الأولمبية والاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.

وخلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة محمود حسين رئيس اللجنة وأثناء التعليق على التعديلات التي أدخلتها وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة.. قال: «نحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وذلك في ضوء العمل والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المصرية».

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن سبب التعديل التي تسعى الوزارة لإدخاله على قانون الرياضة الحالي هو الرغبة في تعديل بعض المواد فقط بما يتناسب مع تطلعات ورؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة.

مؤكداً أنه بعد مرور ثلاثة سنوات مضت أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدي لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وألا تكون الصلاحيات في يد جهة واحدة.

وأَضاف الوزير قائلا: "نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتم الانتهاء من صندوق دعم الرياضة المصرية، موضحًا أنه تم جمع ما يقرب من ٤٧ مليونا حتى الآن وسيتم استكمال المبلغ الإجمالى حتى 50 مليون خلال ليبدأ الصندوق في أداء مهامه في دعم أبطالنا الرياضيين في مختلف اللعبات.

وتابع أنه يتم التنسيق مع العديد من كبري مؤسسات القطاع الخاص لرعاية أبطالنا الرياضيين في كافة اللعبات وهو الأمر الذى أتت ثماره من خلال الأبطال الأوليمبيين وكذلك الميداليات التي يتم إحرازها في مختلف البطولات والمحافل والمناسبات الرياضية الدولية.