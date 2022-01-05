ارتفاع عدد حالات كورونا اليومية في النمسا يهدد السياحة

حذر مسؤولو قطاع الصحة في النمسا اليوم الأربعاء من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا بشدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث ذكرت وكالات أن الحالات تضاعفت تقريبا.

ولم تتضح بعد نتيجة تسجيل 9761 حالة إصابة جديدة. وذكرت المستشفيات أن الوضع ما زال مستقرا، في الأجنحة العادية ووحدات الرعاية المركزة.

ولكن هناك مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة في ولايتي تيرول وسالزبرج اللتين تحظيان بشعبية لدى السياح، وبدأ بعض القائمين على قطاع السياحة في طلب إغلاق سريع قصير، على أمل أن يحد من العدوى وينقذ باقي الموسم.

وأشار آخرون إلى أن بعض المقاصد السياحية مغلقة بالفعل، حيث دخل العديد من أفراد طواقمها الحجر الصحي ولم يبق من يقوم بالأعمال المطلوبة.

ونقلت وكالة "ايه بي ايه" للأنباء عن كريستيان هاريش رئيس هيئة السياحة في كيتسبول قوله: "إذا لم نتخذ إجراء الآن سيتم فرض إغلاق لأن النظام يشارف على الانهيار".