سفير الجزائر لدى فرنسا يعود لمواصلة مهامه في باريس

استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، الذي يعود لمواصلة أداء مهامه بباريس، ابتداء من الخميس 6 يناير 2022، وذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الجزائرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يذكر أن الجزائر استدعت سفيرها من باريس متهمة فرنسا بالتدخل غير المقبول في شؤونها، موضحة حينها أن الأمر يأتي ردًا على تصريحات وصفتها بـ«غير المسؤولة»، نُسبت إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولم يتم نفيها.

ونقل عن الرئيس الفرنسي قوله إن الجزائر كان يحكمها «نظام سياسي عسكري» له تاريخ رسمي لا يقوم على الحقيقة بل على كراهية فرنسا.