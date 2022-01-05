توفي الفنان أحمد الحجار، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عن عمر ناهز ٦٥ عاما، بعد أزمة مرضية تعرض لها مؤخرا.

وأحمد الحجار هو شقيق الفنان علي الحجار، واللذان كانت نشأتيهما في منزل تختلط فيه درجات سلم الصعود مع السلم الموسيقي، فكان والدهما إبراهيم الحجار ملحن وعازف عود شهير، بالإضافة لموهبته الكبيرة في الغناء.

ويعتبر علي الحجار شقيقه أحمد شريكا في مشواره ونجاحه، إذ لحن له عدد من أعماله، ومنها أغاني ألبوم "اعذريني" والتي لحنها له وهو لايزال طالبا بالجامعة، كما ذكر على الحجار في أحد لقاءاته.

وكان لتعاون آخر له أثر كبير لدى الجمهور، خاصة مع استقبال فصل الشتاء وهي أغنية " لما الشتا يدق البيبان" والتي تعد من طقوس الليالي الباردة، وتمنحه جوا خاصا، بكلمات المعبرة عن الحنين، واكتمل الجمال بالكلمات المعبرة من الشاعر إبراهيم عبد الفتاح:

لما الشتا يدق البيبان

لما تناديني الذكريات

لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات

وكانت مسيرة الحجار مع أجيال مختلفة، فقدم ألحان لمواهب صاعدة في وقتها كهشام عباس ومحمد فؤاد، والذي كان له نصيب من التعاون في أحد الأغنيات الهامة في مشوار "فؤش" وهي الأغنية الوطنية "يعني إيه كلمة وطن؟" والتي جاءت معايشة عن حب الشباب لوطنه، وعدم احتمال الغياب عنه؛ لأنه يساوي لهم ما يتجاوز المكونات المادية من الأرض والحدود؛ لكنه حالة من فيض المشاعر.

وجاءت الأغنية في أحداث فيلم "أمريكا شيكا بيكا " الذي عرض في ١٩٩٣ للمخرج خيري بشارة.