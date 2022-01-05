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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأربعاء عن ترسية عقد بقيمة 47ر3 مليار درهم (946 مليون دولار) لتنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع التطوير المستدام لحقل "أم الشيف" الاستراتيجي.

ويدعم الاستثمار في هذا المشروع خطة أدنوك الرامية لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى خمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) فقد قامت شركة "أدنوك البحرية"، التابعة لأدنوك، بترسية العقد على شركة "الإنشاءات البترولية الوطنية" عقب عملية مناقصة.

ويغطي نطاق عقد المشروع أنشطة تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتصنيع والتركيب والتشغيل المطلوبة للحفاظ على السعة الإنتاجية لحقل "أم الشيف" من النفط الخام والبالغة 275 ألف برميل يومياً، ورفع الكفاءة وتعزيز إمكانات الحقل على المدى الطويل.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 75% من القيمة الإجمالية للعقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

ويتكون عقد تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد الذي من المتوقع إنجازه في عام 2025، من حزمتين لتوسيع شبكة الإنتاج وإنشاء أبراج جديدة لرؤوس الآبار.

وتتضمن الحزمة الأولى إنشاء أبراج جديدة وخطوط أنابيب وكابلات تحت البحر إلى جانب إجراء تعديلات على المنشآت الحالية لزيادة الإنتاج.

وتتضمن الحزمة الثانية إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لرؤوس الآبار، وستة خطوط أنابيب جديدة، وإجراء تعديلات على شبكة الإنتاج، وتنفيذ تقنيات جديدة.

ويعد حقل "أم الشيف" أحد أقدم الأصول البحرية التابعة لأدنوك، حيث يصادف عام 2022 ذكرى مرور ستين عاما على تصدير أول شحنة من النفط الخام من الحقل في يوليو 1962.