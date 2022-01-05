نقيب المهندسين يشارك في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

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شارك نقيب المهندسين هاني ضاحي، فى الإحتفال بعيد الميلاد المجيد بمقر الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة مساء اليوم.

وأعرب ضاحي عن سعادته وحرصه علي المشاركة، مقدما أسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله عز وجل أن يديم علي مصرنا الغالية وشعبها العظيم نعمة المحبة والأخوة والوئام.

وقال ضاحي، إن الروابط الوثيقة بين أبناء شعب مصر بكل طوائفة هى صمام الأمن والأمان والاستقرار لمصرنا الغالية التي تجمعنا أرضها وسماؤها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كانت الكنيسة الانجيلية قد بدأت مساء اليوم احتفالها بعيد الميلاد المجيد، وترأس الصلاة القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.