سرد الصحفي والإعلامي ياسر رزق، تفاصيل فترة تولي محمد مرسي قيادة البلاد خلال حمكم جماعة الإخوان في الفترة بعد يناير 2011، والتي جاءت في كتابه المنشور حديثًا «سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص».

وقال رزق، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنّ الفريق عبد الفتاح السيسي رأى أن المسألة لم تكن في هل يستطيع مرسي حكم مصر؟ إنما هل يريد؟، مؤكدًا أن (مرسي) لم يكن يحلم بهذا المنصب، وعنده مبدأ السمع والطاعة لجماعة الإخوان.

وأضاف أن آن باترسون، السفيرة الأمريكية في ذلك الوقت أكدت أن هناك 6 أشخاص يحكمون مصر ليس من بينهم مرسي، لافتة إلى أن رغم هذا، أعطت القوات المسلحة مرسي أربعة تقديرات استراتيجية تتحدث عن خطورة الأوضاع في البلاد، مؤكدًا أن السيسي طلب اجتماعًا مع محمد مرسي بعد أحداث الاتحادية في القرية الأولمبية.

وتابع: "الفريق السيسي آنذاك لم يكن يطمح لأي شيء على الإطلاق، وفي 2013 قال لمرسي مشروعكم انتهى".

وأوضح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أخبره أن مرسي أبدى استعداده للتنازل عن 1600 كيلومتر من سيناء للفلسطينيين.

وأشار إلى أن مرسي كان يقول شيئًا ويفعل شيئًا آخر، مؤكدًا أن اللواء العصار كان ضابط الاتصال بين القوات المسلحة والرئاسة، موضحًا أن يوم 11 مايو 2013 - يوم تفتيش الحرب الذي نفذته الفرقة التاسعة في دهشور - كان أول تفتيش حرب يحضره مدنيون (كتاب - مثقفون - مدنيون)، والذي تكلم فيه الفريق السيسي عن أنه من الأفضل الوقوف أمام صناديق الاقتراع ساعات طويلة؛ بدلًا من نزول الجيش على عكس إرادة الشعب، وقال للإخوان: «الجيش نار لا تلعبوا معاه ولا تلعبوا بيه».

ولفت إلى أن السيسي أكد، في دهشور، أن القوات المسلحة تنحاز دائمًا للشعب، مؤكدًا أن هذا هو اليوم الذي تعرّف فيه الشعب على الفريق عبد الفتاح سعيد السيسي؛ بعدما أعلن، أيضًا، مهلة الـ 7 أيام التي انتهت يوم 30 يونيه.

