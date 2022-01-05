إلغاء احتفالات كرنفال ريو دي جانيرو مجدداً بسبب جائحة كورونا

ألغت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية احتفالات كرنفال الشارع للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس بلدية المدينة إدواردو بايس القرار على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع ممثلي مجموعات الكرنفال.

وقال إنه من غير المجدي عمليا إقامة الكرنفال في ظل الإبقاء على قيود الدخول وغيرها من الإجراءات المتخذة ضد الفيروس في احتفالات الشوارع التي سجلت فيها مئات المجموعات.

وخرج أكثر من 3 ملايين شخص إلى الشوارع خلال أربعة أيام لحضور مهرجان الكرنفال الأخير الذي أقيم في عام 2020، حسبما أفادت بوابة "جي 1" الإخبارية الإلكترونية.

من ناحية أخرى ، من المقرر أن تستمر خطط المسيرات التي سيتم تنظيمها في مدينة سامبودروم في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين في الوقت الحالي. وقال بايس إن تنفيذ ضوابط الحد من انتشار العدوى أسهل في تلك المناسبات.

وأصيب أكثر من 22 مليون شخص في البرازيل بفيروس كورونا،وفقا للأرقام الرسمية.

وتوفي نحو 618 ألف شخص متأثرين بإصاباتهم بالفيروس في البرازيل التي لا يفوقها في عدد الوفيات سوى الولايات المتحدة.

ومع تقدم حملة التطعيم في البرازيل، انخفض عدد الوفيات الجديدة بصورة حادة.

وتم حتى الآن تطعيم ما يقرب من 70 % من السكان البرازيليين تطعيما كاملا. ومنذ اكتشاف أولى الإصابات بالمتحور الجديد أوميكرون في بداية كانون الأول/ديسمبر، ارتفع عدد الاختبارات الإيجابية مرة أخرى.